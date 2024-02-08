Эксперт: Социально-экономическая повестка становится главной в политическом курсе Токаева

Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности.

Правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом. Об этом заявил президент во время расширенного заседания Правительства. Подробнее задачи поставленные главой государства по развитию экономики Казахстана, обсудили в интервью с кандидатом политических наук, экспертом-аналитиком Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцентом УГНТУ Артуром Сулеймановым.

Артур Рамилевич, на какие моменты выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства Вы, прежде всего, обратили внимание?

Выступление получилось очень конкретным. Из особенностей я бы выделил следующие моменты. Во-первых, Касым-Жомарт Токаев оценил положительно деятельность предыдущего Правительства и подчеркнул рост экономики на 5,1%. Это говорит о том, что социально-экономическая повестка становится главной в политическом курсе Токаева. Во-вторых, для прорывного экономического развития республики уже недостаточно прежних мер и требуется обновление исполнительной системы управления. И для этого нужны новые люди и новые решения, способные более максимально использовать имеющиеся ресурсы во благо интересов жителей республики. В-третьих, Токаев сам сформулировал основные задачи экономической повестки, с которыми нужно будет работать в первую очередь. Это говорит о конкретной установке на вопросы, которые должны быть отработаны Правительством в первую очередь. И что именно по этим вопросам глава государства будет ждать конкретных результатов.

Какие актуальные задачи экономической повестки Вам показались наиболее интересными?

Я бы выделил задачу по инвестициям. Есть понимание, что инвестиционная деятельность играет важную роль в увеличении ВВП. Поэтому Казахстан будет заниматься повышением своей инвестиционной привлекательности в глобальном и региональном контексте. И для этого имеются необходимые инструментарии и проекты. В первую очередь, за счет либерализации экономических и правовых механизмов. По прогнозам МВФ, в 2024 году ВВП Казахстана вырастит на 4,2% при инфляции в 9%. Если так будет, то это, в том числе, за счёт прямых иностранных инвестиций.

Еще в прошлом году Касым-Жомарт Токаев поставил задачу довести объем привлеченных инвестиций до 150 млрд долларов до 2029 года. И в декабре подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны", в котором определены более широкие полномочия Инвестиционного штаба. А учитывая, что теперь Инвестштаб может разрабатывать временные нормативно-правовые акты, которые будут иметь силу закона и приниматься Правительством, в соответствии со 61 статьей Конституции РК, то взаимодействие с исполнительным органом будет систематическим.

Как Вы оцениваете активность российских инвесторов в Казахстане?

Есть интересный момент. Если сравнивать западных и российских инвесторов в Казахстане, то первые, как правило, вкладываются в ТЭК и промышленность. Для российского бизнеса интерес представляют самые разные сферы казахстанской экономики, поэтому и представленность их максимальная. По текущим оценкам, российские инвестиции в Казахстан (по стране первоначального происхождения капитала) уже превышают 50 млрд долларов. Можно отметить, что в общей сложности на территории РК действует более 18 тысяч российских предприятий и ещё примерно 4 тысячи совместных, с местными партнёрами. И это не предел.

Нужно придать новый импульс промышленному развитию страны, заявил Касым-Жомарт Токаев. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты, добавил Президент. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.

Здесь я бы отдельно выделил российско-казахстанское промышленное сотрудничество, которое придаёт этой задаче дополнительный импульс. Запуск в прошлом году "Газового союза", соглашение между Правительством РК и компанией "Газпром", сотрудничество НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" в области освоения участков месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря, - всё это цепочки большой и взаимовыгодной кооперации двух государств. Также отмечу, что в текущем году в ЕАЭС будет запущен механизм финансового содействия совместным промышленным проектам. Этот механизм как раз ориентирован на запуск стратегических промышленных проектов стран "евразийской пятерки", что отвечает национальным интересам и выступает важным фактором технологического развития.

Недавно в Казахстане побывал глава Республики Башкортостан (Россия) Радий Хабиров. Какие наиболее важные, по Вашему мнению, вопросы поднимались на встрече?

Да, поездка оказалась очень продуктивной, а сама повестка насыщенной и затрагивала самый широкий спектр вопросов. Начиная от инвестиционного сотрудничества, заканчивая культурно-гуманитарными проектами. Это не первая поездка Радия Хабирова в Казахстан. Примерно раз в полгода проводится "сверка часов". Для Башкирии, являющейся активным российским регионом в области продвижения евразийской интеграции, отношения с Казахстаном всегда представляют особую ценность.