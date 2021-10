"Свободу Мише" - В Грузии прошел митинг в поддержку Саакашвили

В Тбилиси прошел многотысячный митинг за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает zakon.kz.

Sputnik Грузия сообщает, что накануне вечером в Тбилиси прошел митинг в поддержку находящегося в заключении Михаила Саакашвили. Митинг был организован сторонниками главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Организаторы установили на площади Свободы в центре города сцену с надписью "Свободу Мише".

Собравшимся зачитали письмо Саакашвили, в котором говорится о необходимости забыть обиды и начать "большое примирение". Политик призвал всех к объединению для борьбы с властью и назвал причину, по которой вернулся на родину.

Экс-президент Грузии находится в заключении уже две недели. Он считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает.

