Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили

Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, который в прямом эфире велся на сайте парламента. За Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии из 300 выборщиков. Для победы в первом туре ему необходимо было получить две трети голосов.

Как пояснил секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили, всего в выборах президента приняли участие 225 выборщиков. Один бюллетень был аннулирован.

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента Грузии на этих выборах. Кандидатуру бывшего депутата, в прошлом футболиста, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также впервые в истории страны президента выбрала коллегия выборщиков, а не избиратели в лице граждан.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий.