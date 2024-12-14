#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
547.88
5.06
Мир

Президентом Грузии избрали Михаила Кавелашвили

Михаил Кавелашвили, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 17:22 Фото: Georgian Dream party / AP
Шестым президентом Грузии избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, который в прямом эфире велся на сайте парламента. За Кавелашвили проголосовали 224 члена коллегии из 300 выборщиков. Для победы в первом туре ему необходимо было получить две трети голосов.

Как пояснил секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили, всего в выборах президента приняли участие 225 выборщиков. Один бюллетень был аннулирован.

Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента Грузии на этих выборах. Кандидатуру бывшего депутата, в прошлом футболиста, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Также впервые в истории страны президента выбрала коллегия выборщиков, а не избиратели в лице граждан.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце
Мир
18:24, Сегодня
Дима Билан раскрыл тайну нового кольца на своем безымянном пальце
ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии
Мир
15:03, Сегодня
ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии
В США отклонили апелляцию о временной блокировке инициативы по запрету TikTok
Мир
14:23, Сегодня
В США отклонили апелляцию о временной блокировке инициативы по запрету TikTok
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: