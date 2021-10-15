Неймар увеличил шансы бразильцев на чемпионат мира

Состоялись матчи отборочного этапа чемпионата мира-2022 по футболу в южноамериканской зоне, передает zakon.kz.

Сборная Бразилии на своем стадионе "Арена Амазония" разгромила команду Уругвая - 4:1. Успех "пентакампионам" принесли Рафаэл (дубль), а также Габриэл и Неймар. Звездный нападающий "ПСЖ" Неймар, кроме забитого гола, отдал две результативные передачи. У гостей единственный мяч оформил Луис Суарес.

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Бразилия после этой игры набрала 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице отборочной стадии, опережая ближайшего соперника Аргентину на шесть баллов. Уругвай с 16 очками занимает пятое место, находясь в зоне стыковых матчей.

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Аргентинская дружина во главе с Лионелем Месси в Буэнос-Айресе принимала Перу и выиграла с минимальным счетом - 1:0, победу хозяевам принес гол Лаутаро Мартинеса.

В ноябре Аргентину ждут два матча отборочного этапа ЧМ-2022: 11 ноября сыграют с Уругваем, а 16-го - с Бразилией.

Куандык Шынасилов