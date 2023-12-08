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Уругваец Суарес стал лучшим футболистом чемпионата Бразилии

Уругваец Суарес стал лучшим футболистом чемпионата Бразилии Фото: Instagram/luissuarez9; Instagram/lucasuebel
36-летний форвард сборной Уругвая и команды "Гремио" Луис Суарес награжден "Золотым мячом", как лучший футболист чемпионата Бразилии 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Опытный нападающий получил данную премию на торжественной церемонии, которая прошла по завершению бразильского чемпионата, передает UOL. По итогам турнира "Гремио" завоевала серебряные медали, а сам Суарес забил 17 голов и оформил 11 результативных ассистов.

"Это награда от команды. Для меня нелегко, как для игрока, учитывая мои способности, мне почти 37 лет. В данный сезон, когда я провел больше всего игр в своей карьере. Но это был также год, когда я дольше всего был вдали от жены и детей. Этот приз тоже для них, потому что каждый труд и жертва имеет свою награду. Спасибо вам всем".Луис Суарес, игрок Гремио

К тому же Луис занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства, его опередил Паулиньо из "Атлетико-МГ", который отличился 20 раз за сезон.

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/luissuarez9

Нападающая клуба "Ферровиария" Алина Гомеш стала обладательницей "Золотого мяча" среди женщин. 

Скорее всего Луис Суарес уже вскоре покинет свой коллектив. Как ранее передавали разные источники, уругвайский футболист присоединится к своим трем бывшим одноклубникам по каталонской "Барселоне", которые ныне защищают честь команды "Интер Майами".

Как известно, за клуб из Флориды сейчас выступают экс-игроки "Барсы" – Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

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