Сообщайте на мой личный номер - аким ЗКО о коррупции подчиненных

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев прокомментировал задержание подчиненного за крупную взятку и попросил сообщать ему о фактах коррупции на личный номер, сообщает zakon.kz.

Еще одной из причин роста цен, не указанной в прошлой публикации (о росте цен на продукты питания. - Прим. ред.), является коррупция. Незаконно и легко полученные деньги коррупционер тратит так же легко, не задумываясь о цене товара, что ведет к инфляции на рынке. На днях было сообщено о задержании по подозрению в крупной взятке сотрудника акимата города (Уральска. - Прим. ред.) и предпринимателя, который строил жилой дом по государственной программе. В текущих условиях, когда идет рост цен на строительные материалы и услуги, мы вместе с добросовестными строительными компаниями ищем дополнительные ресурсы, чтобы достроить свои объекты вовремя и без потери качества. И когда появляются сообщения о таких случаях, это требует принятия жестких мер реагирования, - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

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Еще раз обращаюсь ко всем, кто работает на государственных проектах. Не поддавайтесь на незаконные предложения и вымогательство. Я никому не даю никаких незаконных поручений и требую этого от своих заместителей и акимов. Если есть такие факты, сообщайте на мой личный Whatsapp-номер +7 701 777 60 37, с пометкой "Коррупция". Буду следить за ходом расследования, чтобы виновные понесли наказание. Гали Искалиев

13 октября стало известно, что Антикоррупционной службой по ЗКО начато расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел строительства по г. Уральск", который в период с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО "Ш" взятку в особо крупном размере - 134 млн тенге из ранее оговоренных 170 млн тенге за оказание содействия в заключении договора государственных закупок по конкурсу.

Чиновник помог беспрепятственно подписать акты выполненных работ по объекту строительства двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 млрд тенге по госпрограмме "Нұрлы жер". Глава отдела и его предполагаемый пособник задержаны и водворены в ИВС. пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

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