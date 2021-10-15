Вывоз нефти с месторождений Каспия освободят от таможенных пошлин

Приказом министра торговли и интеграции от 7 октября 2021 года внесены изменения в Правила расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти, сообщает zakon.kz.
Согласно дополнения вывоз сырой нефти с территории Республики Казахстан не облагается вывозными таможенными пошлинами в случаях:
А также вывоза сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям, полностью расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря:
Приказ вводится в действие с 25 октября 2021 года.
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