Вывоз нефти с месторождений Каспия освободят от таможенных пошлин

Приказом министра торговли и интеграции от 7 октября 2021 года внесены изменения в Правила расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти, сообщает zakon.kz.

Согласно дополнения вывоз сырой нефти с территории Республики Казахстан не облагается вывозными таможенными пошлинами в случаях:

вывоза в страны Евразийского экономического союза, либо страны, с которыми у РК заключены дву- или многосторонние договоры, предусматривающие освобождение вывоза сырой нефти от уплаты вывозных таможенных пошлин, если иное не предусмотрено законодательством республики; вывоза недропользователями сырой нефти, добытой ими по соглашениям (контрактам) о разделе продукции, заключенным с правительством РК или компетентным органом до 1 января 2009 года и прошедшим обязательную налоговую экспертизу, в которых предусмотрено освобождение сырой нефти от уплаты вывозных таможенных пошлин; вывоза недропользователями сырой нефти, добытой ими по контрактам на недропользование, не являющимся соглашениями (контрактами) о разделе продукции, в которых предусмотрено освобождение сырой нефти от уплаты вывозных таможенных пошлин за исключением сырой нефти, вывозимой недропользователями, осуществляющими уплату роялти;

А также вывоза сырой нефти, добытой в рамках контрактов на недропользование по морским месторождениям, полностью расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря:

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2031 года включительно при среднемесячной цене нефти ниже 95 долларов за баррель;

с 1 января 2032 года по 31 декабря 2036 года включительно при среднемесячной цене нефти ниже 100 долларов за баррель;

с 1 января 2037 года по 31 декабря 2041 года включительно при среднемесячной цене нефти ниже 105 долларов за баррель;

с 1 января 2042 года при среднемесячной цене нефти ниже 110 долларов за баррель.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2021 года.