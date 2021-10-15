Токаев предложил ускорить признание паспортов вакцинации в СНГ

Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин, сказал на очередном заседании Совета глав государств СНГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы являемся свидетелями глубинных изменений и переживаем сложный период мирового развития. Нарастают геополитические противоречия, сохраняется турбулентность в мировой экономике, множатся гуманитарные и экологические проблемы. Колоссальный ущерб наносит продолжающаяся пандемия COVID-19. Для нивелирования этих вызовов и обеспечения дальнейшего роста мы должны объединить усилия и принять эффективные меры, - сказал Токаев.

По его словам, в тяжелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь.

Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с коронавирусом. В том числе, в области разработки вакцины. Очевидно, что только массовая иммунизация населения позволит переломить ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан, - добавил глава государства.

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Президент напомнил, что казахстанская разработка QazVac показывает высокую эффективность и уже поставляется странам в качестве гуманитарной помощи. Помимо этого, новый препарат QazCovid-in успешно проходит клинические испытания.

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Еще три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования. Мы продолжаем выпускать российскую вакцину "Спутник V", которая пользуется заслуженным доверием на международном уровне. Знаю, что ваши страны тоже ведут активную работу в этой области. Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин. Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты, - отметил президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан