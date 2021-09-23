QazVac эффективна от трех видов COVID-19 - МОН

Казахстанская вакцина QazVac эффективна против "дельта-штамма". Об этом рассказали в Министерстве образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Казахстанская вакцина QazVac эффективна против "дельта-штамма". Таковы результаты исследований, проведенных сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной QazVac. Вирусонейтрализующие антитела были выявлены более чем у 90% добровольцев, принявших участие в клинических исследованиях. пресс-служба МОН РК

Также, как отметили в ведомстве, были проведены исследования на лабораторных животных.

Установлено, что антитела, выработанные у хомячков после вакцинации QazVac, способны нейтрализовать так называемый "индийский" штамм коронавируса. пресс-служба МОН РК

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья объяснила, почему были проведены исследования.

Мы провели исследования для того, чтобы определить способности антител, сформированных вакциной QazVac, нейтрализовать появляющиеся штаммы коронавируса, среди которых исходный - "уханьский", "альфа-штамм" - "британский", "дельта-штамм" - "индийский". Результаты показали, что поствакцинальные антитела формируют иммунитет и способны нейтрализовать все три вида вируса. Также мы провели опыты на лабораторных животных следующим образом: взяли лабораторных хомяков, как получивших вакцину QazVac, так и не привитых. Через некоторое время они были заражены "дельта-штаммом". В результате невакцинированные хомяки заразились "дельта-штаммом" коронавируса. А животные, привитые вакциной QazVac, не заболели и оказались защищенными от "дельта-штамма" вируса. Кунсулу Закарья

В Минобразования отметили, что полученные данные подтвердили эффективность QazVac против существующих штаммов коронавируса, в том числе способность отечественной вакцины защитить от "дельта-штамма".

Вакцина от коронавируса QazVac разработана учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК. За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работы в области биологической безопасности, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Ученые института разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа. пресс-служба МОН РК

21 сентября стало известно, что новый штамм коронавируса - "эта-штамм" ("нигерийский" штамм) - был выявлен в пяти пробах, которые были взяты по всему Казахстану. Заболевших "эта-штаммом" выявили в четырех регионах: Карагандинской (один), Мангистауской (два), Павлодарской (один) областях и в Нур-Султане (один).

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