Президент Казахстана: Страны СНГ не должны оставлять Афганистан

Особый акцент необходимо сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Об этом сказал на очередном заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Современные реалии требуют совершенствования механизмов сотрудничества в сфере безопасности. Основные контуры нашего взаимодействия в этой сфере обозначены в концепции военного сотрудничества, а также в программе по укреплению безопасности на внешних границах до 2025 года. В проводимой работе особый акцент необходимо сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Эти угрозы приобрели первостепенное значение, - сказал Токаев.

Он напомнил, что Казахстан разделяет позицию ООН, так как тяжелое гуманитарное положение в Афганистане должно находиться в фокусе внимания всего международного сообщества.

По словам президента, какими бы ни были политические взгляды и личные убеждения, страны СНГ не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями.

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Практическим вкладом в это дело является гуманитарная помощь афганскому народу. Казахстан уже приступил к поставкам продовольствия и товаров первой необходимости. В целях систематизации этой работы, предлагаем учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану. Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса Афганистану, потребуется дальнейшая системная поддержка со стороны институтов ООН. Этой важной задаче отвечает продвигаемая нами инициатива о создании регионального центра ООН в Алматы. Надеемся на содействие стран содружества в реализации этих планов, - объяснил глава государства.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан