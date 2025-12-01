Закон и порядок: Казахстан первый в рейтинге индекса верховенства права среди стран СНГ

Казахстан продолжает не только сохранять довольно-таки высокие позиции, но и улучшать свои показатели в мировом рейтинге индекса верховенства права, сообщает Zakon.kz.

По данным международной организации World Justice Project, составляющей Глобальный рейтинг индекса верховенства права (Rule of Law Index), в 2025 году многие страны СНГ заметно ухудшили свои показатели. Исключением в этом случае стал Казахстан, который, несмотря на понижение в общем списке стран с 65-го на 66-е место, сумел по сравнению с 2024 годом повысить свой индекс (с 0,53 до 0,54) и тем самым сохранить свои лидирующие позиции среди государств Содружества.

Методология расчета

Индекс верховенства права по своей сути является конечным результатом глобального исследования, в рамках которого оцениваются достижения государств в области обеспечения правовой среды, основанной на принципе "перед законом все равны".

Исследование проводится, опираясь на анализ общедоступных статистических данных и результатов проводимых опросов экспертов в области права. В опросе принимают участие 138 тысяч домохозяйств по всему миру и 4200 юристов.

Оценка осуществляется по восьми ключевым параметрам:

ограничение полномочий правительства;

отсутствие коррупции;

порядок и безопасность;

защита основных прав;

прозрачность институтов власти;

соблюдение законов;

гражданское правосудие;

уголовное правосудие.

Индекс составляется на основании вычисления среднего значения полученных в ходе исследования данных по шкале от 0 до 1, где 1 – наивысший уровень верховенства права, а 0 – низкий.

Первый в СНГ

Согласно последним отчетам организации World Justice Project, в 2025 году наблюдалось активное снижение уровня индекса верховенства права в 68% стран.

Казахстан в этом случае в число вышеуказанных стран не попал, более того, оказался в группе тех немногих государств, которым свой индекс верховенства права в 2025 году удалось повысить.

В рейтинге стран мира по индексу верховенства права значится 143 государства. Наша страна в нем находится на 66-м месте с показателем 0,54 (в 2024 году индекс составлял 0,53). Выше Казахстана разместились Аргентина и Северная Македония с аналогичными РК показателями в 0,54. Это означает, что чисто технически можно считать текущую позицию страны выше 66-го места.

Ниже Казахстана из стран СНГ и постсоветского пространства расположились: Молдова – 68-е место (индекс 0,53), Узбекистан – 81-е место (индекс 0,50), Украина – 90-е место (индекс 0,48), Кыргызстан – 104-е место (индекс 0,45), Беларусь – 105-е место (индекс 0,44), Россия – 119-е место (индекс 0,41).

Кроме того, Казахстан по этому показателю также обходит Монголию (67-е место с индексом 0,53), Венгрию (79-е место с индексом 0,50), Китай (92-е место с индексом 0,48), Сербию (96-е место с индексом 0,47) и Турцию (118-е место с индексом 0,41).

Ведущие и замыкающие

Лидерами рейтинга стран мира по индексу верховенства права являются Дания (индекс 0,90), Норвегия (индекс 0,89) и Финляндия (индекс 0,87).

В топ 10 входят: Швеция (4-е место с показателем 0,85), Новая Зеландия (5-е место с показателем 0,83), Германия (6-е место с показателем 0,83), Люксембург (7-е место с показателем 0,83), Ирландия (8-е место с показателем 0,82), Нидерланды (9-е место с показателем 0,82) и Эстония (10-е место с показателем 0,82). Соединенные Штаты в данном рейтинге занимают 27-ю строчку с показателем 0,68.

Последние позиции в рейтинге занимают Камбоджа (141-е место с показателем 0,31), Афганистан (142-е место с показателем 0,31) и Венесуэла (143-е место с показателем 0,26).