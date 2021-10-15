Верховный суд Казахстана оправдал троих осужденных. Два уголовных дела прекратили, третье дело переквалифицировали, передает zakon.kz.

Пресс-служба Верховного суда сообщает, что по итогам заседаний коллегии по уголовным делам два уголовных дела прекращены с признанием права на реабилитацию, по третьему делу действия осужденного переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны.

По делу Есиркепова и Аманбаева.

Есиркепов был признан виновным в организации покушения на выписку фиктивных счет-фактур, Аманбаев – в пособничестве к указанным действиям.

Закон запрещает склонять граждан к совершению правонарушений. Эти требования закона были нарушены.

По показаниям подсудимых в суде, они разместили на сайте объявление об оказании услуг по выписке первичных бухгалтерских документов. К ним обратился мужчина, на предложение которого об изготовлении фиктивных счет-фактур они согласились. Такие действия ранее они не осуществляли. Эти показания подтверждены другими доказательствами.

Установлено, что сотрудник СЭР ДГД, имитировавший преступную деятельность, обратился к подсудимым 24 мая, а подсудимые приобрели ТОО для выписки фиктивных документов только 30 мая. До этого предложения Есиркепов и Аманбаев не имели отношения к субъектам предпринимательства и не занимались противозаконной деятельностью.

По делу имела место лишь имитация преступной деятельности. Ущерб государству не причинен.

Основываясь на изложенном, кассация прекратила дело за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. За Есиркеповым и Аманбаевым признано право на реабилитацию.

По делу Имангалиевой.

Имангалиева была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание с отсрочкой исполнения сроком на три года.

Установлено, что Имангалиева на танцевальной площадке в кафе оттолкнула потерпевшего, с которым не была знакома. В результате потерпевший ударился о керамический пол и скончался из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Кассация пришла к выводу, что в деянии Имангалиевой отсутствует состав уголовного правонарушения.

Потерпевший был пьян, неоднократно приставал к девушке. Поэтому Имангалиева действовала в состоянии необходимой обороны, причинила вред по неосторожности. Такие действия по закону не влекут уголовной ответственности.

В итоге коллегия прекратила дело с признанием за Имангалиевой права на реабилитацию.

По делу Орымбаева.

Орымбаев был осужден за убийство к девяти годам лишения свободы.

Изучив дело, кассация посчитала, что в действиях Орымбаева имеет место превышение пределов необходимой обороны.

Установлено, что Орымбаев вместе с потерпевшим пил спиртное. Потерпевший взял деньги на спиртное и не вернулся в квартиру. Когда на следующий день мужчина пришел узнать причину произошедшего, потерпевший ударил его и, схватив нож, стал угрожать убийством. Орымбаев забрал нож, нанес им один удар, поругался с потерпевшим и ушел. Спустя некоторое время потерпевший скончался.

У Орымбаева и потерпевшего не было неприязненных отношений, они были одноклассниками, тесно общались. Орымбаев пришел в дом потерпевшего без оружия и каких-либо предметов. У осужденного были телесные повреждения.

В нормативном постановлении Верховного суда "О применении законодательства о необходимой обороне" говорится, что необходимая оборона есть и в том случае, когда защита следует сразу за посягательством, которое было закончено, но для обороняющегося не был ясен момент его окончания.

Оборонявшемуся Орымбаеву ввиду скоротечности ситуации не был ясен момент окончания посягательства со стороны потерпевшего.

В связи с чем кассация переквалифицировала действия Орымбаева на статью "Убийство при превышении необходимой обороны". Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. С учетом того, что Орымбаев отбыл срок, его освободили из-под стражи немедленно.