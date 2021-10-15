Не нужно торопиться с признанием талибов - Путин

Мы понимаем, что надо с талибами (представители организации "Талибан", запрещенной на территории Казахстана и других стран) взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент zakon.kz.

Беспокойство сейчас, конечно же, я согласен с коллегами, которые говорили на этот счет, вызывает ситуация в Афганистане. Она несет риски для Центральной Азии и для всего пространства СНГ. Несмотря даже, что некоторые страны находятся в стороне от этого региона. Ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего, на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях, - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Он добавил, что отчетливо видна концентрация вблизи границ содружества экстремистских и террористических группировок: ИГИЛ, Исламское движение Узбекистана, Аль-Каида, Ансаруллах и целого ряда других.

Так, согласно данным главы РФ, количество только ИГИЛ-овцев на севере Афганистана насчитывает порядка 2 тыс. человек, а их лидеры вынашивают планы по распространению влияния на территории Центральной Азии и российских регионах своего влияния, делают ставку на разжигание на религиозной ненависти.

Террористы стараются проникать на территорию содружества, в том числе и под видом беженцев. Сформированное талибами переходное правительство не отражают всей палитры афганского общества. Вместе с тем объявлено намерение провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению нормальной работы госуправления. Мы вместе в рамках СНГ будем отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами. Но также, как и некоторые коллеги, Президент Казахстана выступал и я с ним согласен, не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя. Будем вместе обсуждать и советоваться с вами. Нужно поддерживать тем не менее процесс афганского примирения и нормализации обстановки в этой стране, - предложил Путин.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании совета, отметил, что современные реалии требуют совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности. При этом, по его словам, в проводимой работе особый акцент необходимо сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками, так как эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан