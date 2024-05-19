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Вратарю ЦСКА Владиславу Торопу провели операцию

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:00 Фото: Instagram/vlad_torop_1
Владиславу Торопу провели операцию по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, сообщает Zakon.kz.

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18 мая из социальных сетей стало известно, что операция длилась в течение трех часов. Все прошло успешно, спортсмен чувствует себя хорошо и через 3–5 дней будет выписан из больницы.

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:00

Фото: ВКонтакте/FRTV | Матч ТВ | Трансляции матчей

В комментариях многие болельщики команды пожелали Владиславу скорейшего выздоровления и указали на то, что Нуралы Алип принес ему свои извинения за инцидент в ходе недавнего матча.

Днями ранее спортсмен вышел на связь с болельщиками на странице футбольного клуба в Instagram.

"Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал".Владислав Тороп

15 мая в матче за выход в финал Кубка России Нуралы Алип разбил лицо вратарю ЦСКА Владиславу Торопу.

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