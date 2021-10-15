Что делают женщины в казахстанской армии

В онлайн-вебинаре, проведенном под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, приняли участие женщины – офицеры казахстанской армии.

Стоит отметить, что в Казахстане женщины наравне с мужчинами служат во всех видах Вооруженных Сил. Из более 7,5 тысяч женщин-военнослужащих – свыше 800 офицеров.

По данным пресс-службы МО РК, на сессии "Историческая перспектива роли женщин в боевых действиях" выступила миротворец майор Шолпан Тауишова. Она привела исторические примеры героического участия женщин в самых кровопролитных вооруженных конфликтах истории.

Войны, в которых довелось участвовать казахскому народу, не выбирали героев по половому признаку. В древности это великие воительницы – царицы Зарина и Томирис, прославившие свой народ в борьбе за независимость племен Великой Степи. В борьбе с джунгарами участвовали дочери, сестры и жены султанов и батыров Айтолкын, Есенбике, Айбике, Гаухар, Назым, Бопай. Во время Великой Отечественной войны сотни дочерей казахского народа положили жизни на алтарь Победы. Пулеметчик Маншук Маметова, снайпер Алия Молдагулова стали Героями Советского Союза. Именно их пример вдохновляет женщин на воинской службе, - рассказала в своем выступлении Шолпан Тауишова.

И сегодня в Вооруженных Силах Казахстана есть немало представительниц прекрасного пола с которых можно брать пример: старший лейтенант Ардана Ботай – первая и единственная женщина летчик-истребитель, военные моряки старшина 2 статьи Дарья Кириченко, старшина 1 статьи Майра Абдрахманова и другие.

Неизменно высокие результаты показывают женщины не только на службе, но и в спорте. Майор Ольга Рыпакова – Олимпийская чемпионка по легкой атлетике. Сержант Людмила Губарева – мастер спорта Республики Казахстан по биатлону и офицерскому троеборью, неоднократный призер и победитель Армейских международных игр в конкурсе "Воин Содружества".

Преуспели женщины и в миротворческой деятельности. Полковник Диля Ахметова, майор Шолпан Тауишова, капитаны Айжан Жасузакова и Римма Шакеева внесли свой вклад в поддержание мира и безопасности. С 2009 года в Учебном центре "Партнерство во имя мира" на курсах специальной подготовки прошли обучение 63 женщины из числа военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.

Казахстанские женщины в погонах служат примером того, как можно добиться успеха в нетрадиционных для прекрасной половины человечества профессиях. Они не хуже, а в некоторых случаях лучше мужчин, выполняют должностные обязанности, способствуют укреплению дисциплины в коллективе, выступают профессионалами военного дела, готовыми выполнять поставленные перед ними задачи.

В ходе онлайн-вебинара мнениями о роли женщин в вооруженных силах обменялись представительницы Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.