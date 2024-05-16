Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане растет разрыв между зарплатами женщин и мужчин

Разница в зарплатах у мужчин и женщин в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:25 Фото: Zakon.kz
Статистика показывает, что мужчинам в Казахстане платят на 27% более высокие зарплаты, чем женщинам, причем на одинаковых рабочих позициях, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата по стране составляла 322,8 тыс. тг – на 20% выше в деньгах, чем годом ранее. Зарплата мужчин достигла 361,5 тыс. тг (плюс 22,3%), зарплата женщин – 285,7 тыс. тг (плюс 16,4%). Зарплата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин – напротив, ниже на 11,5%, подсчитал Finprom.

Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, а женщины больше всего получали в Алматы, в Атырауской и Улытауской областях.

Наименьшие заработные платы у мужчин были зафиксированы в Жетысуской области (231,2 тыс. тг), у женщин – в Северо-Казахстанской области (223,8 тыс. тг).

Разница в зарплатах у мужчин и женщин в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:25

Фото: finprom

Разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин составила 26,5% в пользу мужчин. Хотя годом ранее разница составляла 20,4%.

В региональном разрезе наибольший разрыв в 2023 году наблюдался в Атырауской области: сразу 85,8% в пользу мужчин (в 2022-м – 77,2%). Далее идут Мангистауская и Улытауская области: 72,8% и 52,4%, соответственно. Наименьший разрыв был отмечен в Жамбылской области: 1,8%.

Только в двух из 20 регионов страны женщины в среднем получали больше, чем мужчины. В Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской – на 0,8% меньше, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата у женщин была выше, чем у мужчин в пяти из 18 на тот момент регионов страны.

Что касается видов работы, то больше всего в 2023 году мужчины зарабатывали в отраслях финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также информации и связи.

Женщины больше всего получали в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также предоставления услуг по проживанию и питанию.

Если говорить о разнице в заработных платах в разрезе видов деятельности, наибольший разрыв – в сфере информации и связи: 36,5% в пользу мужчин. Далее расположились сферы искусства, развлечений и отдыха (36,1%), строительства (28,5%), здравоохранения и социального обслуживания населения (24,1%), транспорта и складирования (23,4%).

Больше, чем мужчины, получали только женщины, трудящиеся как фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства: разрыв в пользу женщин составил 7,6%.

15 мая в Бюро нацстатистики рассказали, в каких сферах в Казахстане предлагают самые высокие зарплаты.  

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 мая
В 1,5 раза увеличил капитал в 2023 году
Евразийский банк нарастил капитал в 1,5 раза
Цены, мясо, Россия, импорт
В России резко подорожало мясо птицы: чего ждать Казахстану
Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год Зарплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: