В Казахстане растет разрыв между зарплатами женщин и мужчин

Статистика показывает, что мужчинам в Казахстане платят на 27% более высокие зарплаты, чем женщинам, причем на одинаковых рабочих позициях, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата по стране составляла 322,8 тыс. тг – на 20% выше в деньгах, чем годом ранее. Зарплата мужчин достигла 361,5 тыс. тг (плюс 22,3%), зарплата женщин – 285,7 тыс. тг (плюс 16,4%). Зарплата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин – напротив, ниже на 11,5%, подсчитал Finprom.

Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, а женщины больше всего получали в Алматы, в Атырауской и Улытауской областях.

Наименьшие заработные платы у мужчин были зафиксированы в Жетысуской области (231,2 тыс. тг), у женщин – в Северо-Казахстанской области (223,8 тыс. тг).

Фото: finprom

Разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин составила 26,5% в пользу мужчин. Хотя годом ранее разница составляла 20,4%.

В региональном разрезе наибольший разрыв в 2023 году наблюдался в Атырауской области: сразу 85,8% в пользу мужчин (в 2022-м – 77,2%). Далее идут Мангистауская и Улытауская области: 72,8% и 52,4%, соответственно. Наименьший разрыв был отмечен в Жамбылской области: 1,8%.

Только в двух из 20 регионов страны женщины в среднем получали больше, чем мужчины. В Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской – на 0,8% меньше, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата у женщин была выше, чем у мужчин в пяти из 18 на тот момент регионов страны.

Что касается видов работы, то больше всего в 2023 году мужчины зарабатывали в отраслях финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также информации и связи.

Женщины больше всего получали в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также предоставления услуг по проживанию и питанию.

Если говорить о разнице в заработных платах в разрезе видов деятельности, наибольший разрыв – в сфере информации и связи: 36,5% в пользу мужчин. Далее расположились сферы искусства, развлечений и отдыха (36,1%), строительства (28,5%), здравоохранения и социального обслуживания населения (24,1%), транспорта и складирования (23,4%).

Больше, чем мужчины, получали только женщины, трудящиеся как фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства: разрыв в пользу женщин составил 7,6%.

15 мая в Бюро нацстатистики рассказали, в каких сферах в Казахстане предлагают самые высокие зарплаты.