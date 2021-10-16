Около 600 заключенных устроили бунт в российской исправительной колонии

Силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить, - сказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакская, 1, во Владикавказе.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили.

В оцеплении штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется, - отметил он.

Информация о пострадавших уточняется.