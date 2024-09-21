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Законодательство РК

Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области

тюрьма, заключенные, колония, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 10:16 Фото: pixabay
Бунт в колонии устроили заключенные в Туркестанской области, пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы пояснили, что часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК. В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы".

Двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС потребовалась медицинская помощь, поскольку им нанесли незначительные телесные повреждения.

В данный момент ситуация стабилизирована.

Ранее сообщалось, что в колонии Шымкента при загадочных обстоятельствах скончался 37-летний заключенный. В тюрьме мужчина оказался лишь месяц назад. Родственники убеждены, что к его смерти причастны сотрудники учреждения.

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