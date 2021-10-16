Умер актер из "Будулая"

На 85-м году жизни умер народный артист России, актер и режиссер театра "Ромэн" Борис Ташкентский, передает zakon.kz.

Как сообщили в театре, причины кончины артиста не уточняются.

Ташкентский был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актерами.

В 2001 первом году Борис Ташкентский был награжден Орденом Дружбы по указу президента. В театре он сыграл более 150 ролей, наибольшую известность ему принес образ поэта Александра Пушкина в спектакле "Здравствуй, Пушкин", который ставили на сцене театра "Ромэн". Ташкентский был признан лучшим исполнителем роли литератора.

Он также сыграл более чем в десяти фильмах. Широкому зрителю он известен по кинокартинам "Верный друг Санчо" и "Будулай, которого не ждут". В 1972 году Ташкентский начал карьеру режиссера и поставил такие спектакли как "Закон предков" и "Цвет вишни".