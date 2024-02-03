Умер актер из фильма "Рокки"

Американский актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Рокки", и бывший полузащитник НФЛ Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Уэзерс умер в четверг, 1 февраля. По словам семьи актера, он умер во сне, пишет Apnews.com.

"Карл Уэзерс всегда будет легендой. Выдающийся спортсмен, фантастический актер и великий человек. Без него мы бы не смогли снять "Хищника". Я буду скучать по нему, мои мысли с его семьей", – написал Арнольд Шварценеггер в Instagram.

Карл Уэзерс – американский актер, продюсер, режиссер и бывший профессиональный футбольный игрок. Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", Джорджа Диллона в "Хищнике", Чаббса Петерсона в фильмах "Счастливчик Гилмор" и "Никки, дьявол-младший", а также исполнением роли экранной версии самого себя в комедийном сериале "Замедленное развитие". Номинант на премию "Эмми".