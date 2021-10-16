Массовую потасовку устроили футболисты "Динамо" и "Спартака"

Массовая потасовка между футболистами "Динамо" и "Спартака" произошла в первом тайме матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие также тренеры и запасные игроки команд, - говорится в сообщении.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев по итогам инцидента показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Самюэль Жиго и Георгий Джикия.