Бахтиёр Зайнутдинов представлен новым футболистом московского "Динамо"

28 июля знаменитый российский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с защитником сборной Казахстана Бахтиёром Зайнутдиновым. 27-летний игрок перешел из турецкого "Бешикташа", сообщает Zakon.kz.

Один из лучших полузащитников в истории казахстанского футбола надел майку прославленного российского клуба с богатой историей.

В прошлом сезоне Зайнутдинов выступал в турецком чемпионате за "Бешикташ", где в 12-ти матчах отметился одной результативной передачей.

Тем самым, 27-летний уроженец Тараза вернулся в РПЛ, где ранее защищал честь московского ЦСКА. В августе 2023 года Зайнутдинов подписал контракт с "Бешикташем".

Нынешняя трансферная стоимость игрока сборной Казахстана составляет три миллиона евро.