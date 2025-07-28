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Спорт

Бахтиёр Зайнутдинов представлен новым футболистом московского "Динамо"

Футбол Переход Динамо, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 13:50 Фото: Instagram/bateka_11
28 июля знаменитый российский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с защитником сборной Казахстана Бахтиёром Зайнутдиновым. 27-летний игрок перешел из турецкого "Бешикташа", сообщает Zakon.kz.

Один из лучших полузащитников в истории казахстанского футбола надел майку прославленного российского клуба с богатой историей.

В прошлом сезоне Зайнутдинов выступал в турецком чемпионате за "Бешикташ", где в 12-ти матчах отметился одной результативной передачей.

Тем самым, 27-летний уроженец Тараза вернулся в РПЛ, где ранее защищал честь московского ЦСКА. В августе 2023 года Зайнутдинов подписал контракт с "Бешикташем". 

Нынешняя трансферная стоимость игрока сборной Казахстана составляет три миллиона евро. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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