Новый способ раннего выявления рака по слюне нашли в Австралии

Ученые из Квинслендского технологического университета в Австралии обнародовали результаты исследования по выявлению рака, вызываемого папилломавирусами человека (ВПЧ). Предполагается, что оно поможет создать быстрый и простой тест для выявления предвестников патологии, например, на основе анализа слюны, передает zakon.kz.

Папилломавирусы широко циркулируют в человеческой популяции, заражая тех, кто только начинает вести половую жизнь. Обычно инфицированный избавляется от вируса за два года, но иногда из-за него образуется рак половых органов, гортани, шеи, головы. Диагностика ассоциированного с ВПЧ рака шейки матки на ранней стадии хорошо налажена, однако общепринятого скрининга на опухоли ротоглотки нет. Пациент узнает о болезни, когда у него уже имеются метастазы, - пишет ren.tv.

В организме вирус может самостоятельно вызвать рак или спровоцировать уже измененные клетки. Но его ДНК, по мнению исследователей, в обоих случаях сохраняется в слюне. По ней во время двух прошлых исследований ученые смогли в сочетании с клинической диагностикой обнаружить бессимптомных больных. Однако данные не слишком надежны.

Для нового эксперимента специалисты из Австралии привлекли 523 волонтера, из которых 501 уже лечились от онкологии. У них взяли образцы слюны и провели ПЦР-анализ на ДНК папилломавируса. У 43,2% участников он оказался положительным, причем у большинства - 16-го типа.

Среди тех, кто страдал от рака головы и шеи, тест показал наличие ВПЧ почти в 90% случаев. Это означает, что данный метод достаточно чувствительный. На данный момент подводить итоги о его эффективности для ранней диагностики преждевременно, так как исследование проводили на людях с развитыми стадиями рака.

Еще одним преимуществом создания тестирования для выявления признаков онкологии на основе анализа слюны является то, что ее безболезненно и безопасно отбирать, а также в ней множество различных клеток и их фрагментов.