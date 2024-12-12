Центр эндоскопической диагностики для раннего выявления рака открыли в ВКО

В Восточно-Казахстанском многопрофильном центре онкологии и хирургии начал работу центр эндоскопической диагностики, оснащенный в соответствии с международными стандартами, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата ВКО, в церемонии открытия приняли участие аким области Ермек Кошербаев и главный внештатный онколог страны, председатель правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова.

Фото: пресс-центр ВКО

Новый центр дает возможность проводить эндоскопические обследования и малоинвазивные операции с использованием высокотехнологичного оборудования. Это позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии и предотвращать их дальнейшее развитие. Кроме того, пациентам предлагаются безопасные и комфортные процедуры под седацией.

Фото: пресс-центр ВКО

"Открытие нового центра поможет решить многие вопросы, связанные с онкозаболеваниями. Проведение диагностики на ранних этапах крайне важно, так как это позволяет сэкономить время, медикаменты и средства пациентов. Не менее значимым является и профилактика заболеваний. В операционных врачи-онкологи проводят самые сложные операции, ежедневно борясь за жизни пациентов. Мы рады, что в нашей области есть такой центр, позволяющий предотвращать и лечить онкологические заболевания", – сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона отметил и роль медицинского персонала, проявляющего доброжелательность и заботу о пациентах.

"Все специалисты, которых мы сегодня увидели, встретили нас с улыбкой, а это тоже часть лечения. Пациенты отметили, что здесь их очень хорошо кормят. Хотелось бы, чтобы все больницы региона были на таком уровне. Мы будем работать над тем, чтобы поднять остальные медицинские учреждения до этой планки", – подчеркнул аким ВКО.

Фото: пресс-центр ВКО

В этом году скринингом были охвачены жители отдаленных районов области. Одними из первых эту процедуру прошли женщины Маралды и Катон-Карагайского района. Аким области подчеркнул необходимость информировать сельских жителей о таких программах и привлекать их внимание к заботе о собственном здоровье.