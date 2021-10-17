Чтение плохих новостей ухудшает самочувствие - психологи

Уровень тревоги и депрессии во время пандемии возросли, особенно при ежедневном просмотре новостей, связанных с COVID-19, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли психологи из Эссекского университета в Великобритании, пишет MailOnline.

Были организованы два эксперимента. Несколько групп участников читали ленту твиттера и смотрели видео на YouTube, где кто-то комментирует плохие новости. Контрольные группы этого не делали.

Исследования показали, что те, кто прокручивал ленту с плохими новостями, связанными с пандемией, находились в более подавленном настроении, чем члены контрольной группы, которые этого не делали. Отмечается, что хватило всего двух минут негативных новостей о коронавирусе, чтобы оказать мощное воздействие на эмоциональный фон людей.

Положительные новости (например, о выздоровлении от коронавируса) не оказывали такого же влияния, говорят исследователи. Они сделали вывод, что дело не столько во времени, проведенном в социальных сетях, сколько в содержании потребляемых новостей.

Руководитель исследования доктор Кэтрин Бьюкенен считает, что регулярный интернет-серфинг по волнам плохих новостей может привести к проблемам с психикой. Она также отметила, что результаты свидетельствуют о том, насколько важно помнить о разумном потреблении новостей, особенно в социальных сетях.