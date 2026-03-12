Бум чтения: как книги и развитие снова становятся трендом у казахстанцев

В мире быстрых новостей и бесконечной ленты социальных сетей кажется, что чтение уходит на второй план. Но реальность оказывается куда интереснее: культура чтения не исчезает, но она трансформируется и снова набирает силу. О том, как молодежь снова стала читать, в материале Zakon.kz.

Тренд ХХI века – книги

Особенно ярко эта тенденция проявляется среди студентов. Все чаще книги открываются не только перед экзаменами и зачетами, но и в свободное время, по собственному желанию. Для многих молодых людей чтение становится способом выйти за рамки учебной программы, найти вдохновение, лучше понять себя и мир вокруг.

Кто-то погружается в классику, открывая для себя глубину произведений, которые пережили десятилетия и продолжают говорить с читателем на языке эмоций и смыслов. Другие тянутся к книгам по психологии и саморазвитию, стремясь разобраться в человеческой природе, научиться лучше понимать людей и самих себя. Есть и те, кто выбирает научно-популярную литературу, бизнес-книги или биографии – истории реальных людей, которые своим опытом доказывают, что знания способны менять судьбы.

"Я работаю преподавателем с 1992 года и за это время наблюдаю несколько поколений студентов. Были периоды, когда интерес к чтению заметно снизился, но это было во многом связано с технологическим бумом и массовым появлением смартфонов. Но сегодня ситуация постепенно меняется. Все чаще я вижу книги в руках студентов, и это действительно радует. Некоторые ребята подходят за советом, спрашивают, с чего лучше начать знакомство с классической литературой. Чувствуется заинтересованность, а это самое главное", – рассказывает филолог, старший преподаватель русского языка КазНИТУ им. Сатпаева Анель Токпанова.

По словам преподавателя, в такие моменты очень важно не отпугнуть студентов, а наоборот, поддержать их стремление к чтению. Многие начинают свой путь с современной прозы. Да, она не всегда может сравниться по глубине с классикой, но если молодой человек заинтересовался книгами, этот интерес нужно бережно поддерживать. Именно так постепенно формируется настоящая любовь к чтению.

Интересно наблюдать, как поколение Z формирует новую культуру чтения. Читать стало модно, вот они и следуют этому тренду. Они читают в кофейнях и парках, обсуждают прочитанное с друзьями, делятся цитатами и впечатлениями в социальных сетях. Для них чтение становится частью личного роста и способом постоянно расширять границы собственного мышления.

И в этом есть особая красота: ведь поколение, выросшее в эпоху смартфонов и цифровых технологий, все равно тянется к страницам книг.

"Книги и их сюжеты всегда помогали мне интересно и с пользой проводить время и как-то отвлекаться от реальности. Даже не считая того, как положительно книги влияют на развитие человека, они помогают мне успокоиться и немного отвлечься от трудностей. В жизни могут происходить разные ситуации, и ты не всегда знаешь, как правильно реагировать и что делать. В такие моменты я начинаю перебирать в голове персонажей, с которыми уже была знакома, и вспоминать, как они могли поступить в подобных случаях", – рассказывает Мария Матрунина.

По словам представительницы поколения Z, книги – это возможность прожить десятки разных жизней, увидеть мир глазами других людей и сделать для себя важные выводы.

"Благодаря чтению я сохраняю в голове опыт разных людей и последствия их решений, и мне всегда кажется, что это может помочь мне выбрать правильный путь в жизни. Да и в целом, когда я читаю, мне всегда интересно представлять себя главной героиней и размышлять: "а как бы на ее месте я прожила эту историю и чем она бы закончилась". Мария Матрунина

Бумажные книги vs электронные ридеры

Фото: freepik

Особенно интересен тот факт, что бумажные книги снова возвращаются в моду. Несмотря на удобство электронных форматов, многие читатели признаются, что держать книгу в руках, перелистывать страницы, чувствовать запах бумаги – это особая атмосфера, которую невозможно заменить экраном.

"Я согласна с тем, что электронные книги имеют ряд плюсов, но сама сейчас читаю только физический вариант. Мне нравится трогать книгу, подготавливать ее к прочтению: выбирать закладки, которыми буду подчеркивать важные для меня отрывки или цитаты. Наверное, когда появится возможность купить хороший вариант электронной книги, я вложусь в него. Но пока меня радуют обычные книги, которые хоть и делают сумку тяжелее, но своим видом так и манят поскорее взять их и начать читать", – поясняет Мария Матрунина.

Впрочем, у современного читателя сегодня есть выбор. Многие студенты считают, что электронные книги – более выгодное вложение. Один раз приобрел устройство или доступ к библиотеке, и можно скачивать десятки, а то и сотни книг. Для активных читателей это действительно удобно, вся библиотека помещается в одном компактном устройстве.

Но если говорить откровенно, все это во многом вопрос вкуса. Кому-то по-прежнему ближе бумажная книга с шелестом страниц, закладками и ощущением настоящего присутствия истории в руках. Другие предпочитают электронные ридеры: легкие, удобные, с возможностью читать где угодно и хранить сразу целую библиотеку. А есть и те, кто вообще не видит смысла тратиться ни на книги, ни на устройства и читает прямо со смартфона. Однако специалисты все же советуют не превращать чтение со смартфона в постоянную привычку. Экраны телефонов сильнее нагружают глаза, тогда как электронные книги обычно специально адаптированы для длительного чтения и меньше травмируют зрение.

Однако и бумажная книга не всегда абсолютно безопасна. Например, если читать при плохом освещении или в полной темноте, нагрузка на глаза тоже возрастает. В итоге вывод оказывается довольно простым: формат чтения каждый выбирает сам. Главное – не забывать о балансе, беречь зрение и помнить, что ценность книги заключается не в ее формате, а в тех мыслях и идеях, которые она приносит читателю.

Развитие и культурное обогащение

Фото: freepik

Чтение помогает расширять кругозор, развивать критическое мышление и находить новые идеи. Молодежь стала чаще отдавать предпочтение книгам по психологии, саморазвитию, истории, науке и предпринимательству. Это говорит о важной тенденции: современное поколение стремится не только получать информацию, а понимать мир глубже и учиться на опыте других людей.

"Часто замечаю у студентов на партах книги по психологии или узкопрофильную литературу по бизнесу. Возможно, в наше время постоянной саморефлексии и разговоров о незакрытых гештальтах такая литература действительно востребована. Но если признаться честно, к книгам по психологии я отношусь довольно скептически. Но что поделать, сейчас это популярное направление, и интерес к нему вполне объясним. Впрочем, главное – в другом, студенты читают. А это уже хороший знак. Со временем, я уверена, многие из них откроют для себя и по-настоящему сильную художественную литературу, и глубокие исторические произведения. Все начинается с интереса, а дальше читательский вкус постепенно формируется", – делится наблюдениями старший преподаватель, филолог Анель Токпанова.

Сегодня мир как никогда открыт для новых знаний. Литературы становится все больше, и она охватывает самые разные направления: от классики и истории до науки, психологии и профессионального развития. Каждый может найти книгу, которая откликнется именно ему и ответит на те вопросы, которые волнуют в данный момент.

Молодое поколение все чаще стремится узнавать новое, осваивать навыки и расширять собственные горизонты. И в этом поиске книги снова занимают важное место. Они становятся настоящим инструментом роста, помогают формировать мышление, развивать эмоциональный интеллект, вдохновляют на новые идеи и цели.

Домашние библиотеки снова в моде

Фото: freepik

Культура чтения – это больше, чем привычка. Это путь к развитию личности, к новым открытиям и к формированию осознанного общества. И то, что все больше молодых людей сегодня снова выбирают книгу, говорит о важном: стремление к знаниям никуда не исчезло.

А может быть, любовь к книгам формируется гораздо раньше, еще в детстве. Если немного отмотать время назад и вспомнить советскую эпоху, когда книги были настоящим дефицитом, можно увидеть, насколько трепетно люди относились к литературе. Книги искали, обменивали, передавали из рук в руки.

Наша героиня Мария, например, признается, что ее любовь к книгам началась именно дома. Ее дед собирал большую библиотеку, и еще ребенком она любила рассматривать ряды аккуратно расставленных томов, слушать рассказы о любимых авторах и перелистывать страницы старых изданий.

"По работе дедушке часто приходилось ездить в другие города, и почти из каждой такой поездки он привозил домой какую-нибудь книгу. Постепенно, год за годом, полки его библиотеки пополнялись новыми изданиями. К концу жизни у него собралась по-настоящему большая библиотека. У нас дома была почти вся классическая литература. Поэтому в школьные годы мне никогда не приходилось ломать голову над тем, где найти нужную книгу, чтобы прочитать ее и подготовиться к уроку. Все необходимое всегда можно было найти у дедушки", – делится воспоминаниями Мария Матрунина.

Повзрослев, она неожиданно для себя поняла, что идет по тем же стопам. Сегодня она уже сама собирает свою библиотеку, книгу за книгой, историю за историей. И в этом есть особая преемственность: любовь к чтению, однажды появившись в семье, продолжает жить и находить новых читателей.

"Несколько лет назад подруга подарила мне на день рождения именную печать для книг. Теперь я ставлю ее на первой странице книги как своеобразную рекомендацию к прочтению. Я продолжаю собирать собственную библиотеку и надеюсь, что однажды смогу передать ее своим детям и внукам. А дальше уже им решать, что с ней делать: читать, дополнять или, возможно, продолжать эту традицию". Мария Матрунина

Возможно, книга никогда и не уходила из нашей жизни, она просто ждала своего момента где-то за кулисами. Времени, когда шум информационного потока станет слишком громким, а людям снова захочется остановиться, подумать и услышать собственные мысли.

И сегодня этот момент, кажется, наступает. В руках молодежи снова появляются книги, в рюкзаках закладки, а на полках постепенно выстраиваются личные библиотеки. Молодые люди читают, спорят о прочитанном, ищут ответы и открывают для себя новые смыслы.

"Мне всегда приятно видеть читающую молодежь – это вселяет уверенность в том, что литература по-прежнему остается важной частью их жизни. Когда в руках у студентов появляются книги, понимаешь, что им небезразличны истории, мысли и идеи, которые способны формировать человека. Книга ведь делает гораздо больше, чем просто рассказывает сюжет. Она расширяет кругозор, пробуждает воображение, учит размышлять о собственных поступках и лучше понимать других людей. Через чтение формируются эмпатия, способность сопереживать и видеть мир глубже. Поэтому так важно поддерживать интерес молодого поколения к книгам", – резюмирует филолог Анель Токпанова.

Каждая книга – это диалог через время, встреча с чужими мыслями и иногда неожиданная встреча с самим собой.

И возможно, спустя годы кто-то откроет старую книгу, на первой странице которой будет стоять чья-то печать, подпись или простая пометка карандашом. И именно с нее начнется новая история читателя. Потому что хорошие книги обладают удивительным свойством – они никогда не заканчиваются на последней странице. Они продолжаются в людях, которые их читают.