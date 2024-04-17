Известный казахстанец подсказал, как снизить стресс от плохих новостей

Казахстанский юрист Ержан Есимханов решил поделиться советами о том, как справляться с плохими новостями. По его словам, информационный фон сейчас такой тяжелый, что многим сносит крышу, сообщает Zakon.kz.

Он отмечает, что люди начинают думать, что мир состоит только из плохих новостей, что жизнь беспросветна и ничего хорошего в ней не предвидится.

"Даже очень устойчивые и позитивные люди – сужу по себе, я всегда с оптимизмом смотрю на жизнь – начинают этому поддаваться. Реагируют люди на это по-разному. Кто-то перестает читать новости. Кто-то, напротив, множит эти новости вокруг себя, всячески их распространяя. И то, и другое – путь в никуда". Ержан Есимханов

В продолжении блогер уточняет, что прятаться от плохих новостей не надо. Нужно научиться работать с негативным фоном.

Первое. Есть два главных принципа работы с новостями.

Первый принцип очень простой – лучше читать саму новость, а не реакцию на нее. У нас люди поступают ровно наоборот. Второй принцип тоже простой. Если вам все-таки нужен чужой анализ новости – не читайте все подряд. Найдите для себя два-три источника, которым вы доверяете, чей анализ вам нравится.

Второе. Наведите порядок в жизни. Вроде звучит очевидно, но это важно. Вместо того, чтобы следить за происходящим на макроуровне, где от вас мало что зависит, наведите порядок в своей жизни.

Третье. Найдите инструменты для ежедневного снятия стресса. Простые, всегда доступные, эффективные, желательно, не очень вредные. Лучший из таких – спорт.

"Качественная тренировка хорошо чистит мозги и настраивает на позитивный лад, потому что независимо от того, чем вы занимаетесь – марафоны бегаете или пешком ходите – ваш организм все это время сообщает вам одну простую вещь. Я живой, говорит он, я многое могу, я сильный". Ержан Есимханов

Есть и другие способы, пишет общественник. К примеру, общение с детьми.

"И не увлекайтесь алкоголем. Бокал чего-нибудь вкусного в конце тяжелого дня иногда реально бывает к месту. Но на нем мало кто умеет остановиться. И последнее, самое важное. Помогайте. Не отгораживайтесь и не оставайтесь в стороне". Ержан Есимханов

Иногда, по его словам, можно помочь деньгами, делом, словом или личным присутствием.

"Ощущение вовлечения тоже помогает справиться с негативом, потому что негатив – он от беспомощности, а тут ты уже что-то сделал. Такие вот простые правила. Конечно, хочется думать, что когда-нибудь наступит время, когда они нам не будут нужны совсем. Но, судя по всему происходящему вокруг, оно будет еще очень нескоро". Ержан Есимханов

Ранее специалисты дали советы, как правильно справляться со стрессом и гневом. По словам клинического психолога, в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.