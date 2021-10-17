"Союз МС-18" с киноэкипажем взял курс на Землю

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким и участниками киноэкспедиции на орбиту режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщает zakon.kz.

Прямую трансляцию события ведет "Роскосмос".

Планируется, что 17 октября космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернутся на нем на Землю.

Российский "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко больше недели находился на МКС, где проходили съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком "Вызов". На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.

Самолеты Ан-12 и Ан-16 с оборудованием для определения координат вылетели с аэродромов Жезказган и Караганда в район посадки корабля "Союз МС-18" с киноэкипажем. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в воскресенье.

Транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, на борту которых находится специальное оборудование для определения и выдачи координат, вылетели с казахстанских аэродромов Жезказган и Караганда в предполагаемый район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-18", - говорится в сообщении.