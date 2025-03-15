Анну Пересильд обвинили в помощи известной мамы для съемок в рекламе модного бренда

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в рекламе российского бренда одежды, чем вызвала волну критики в адрес своей знаменитой мамы, сообщает Zakon.kz.

На черно-белом снимке, стилизованном под полароидную карточку, звезда фильма "Слова пацана. Кровь на асфальте" позирует с распущенными волосами и в объемном бомбере. Фотографию параллельно опубликовали в соцсетях актрисы и самого дизайнера.

Со слов кинокритиков, среди всех юных актеров "Слова пацана" именно 15-летняя Аня Пересильд по итогу выстрелила больше всех. Такая активность девушки автоматически встретила ожесточенную критику в адрес ее знаменитой мамы Юлии Пересильд.

Фото: Instagram/anka.peresild_

"Тот случай, когда связи решают все", – безапелляционно заявили комментаторы под рекламным постом юной актрисы.

Недавно похожий случай произошел в отношении актрисы Николь Кидман. Ее раскритиковали в Instagram-сети за продвижение своей 16-летней дочери Сандей Роуз в модельном бизнесе.