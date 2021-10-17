Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Нур-Султане

17 октября 2021, 20:35
Фото: zakon.kz

Смертельная авария произошла на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Жансугурова, передает zakon.kz.

17 октября текущего года в 16:54 водитель, управляя автомашиной марки Daewoo Nexıa, следуя по проспекту Абылай хана, на пересечении улицы Жансугурова допустил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование.

Департамент полиции предупреждает водителей быть внимательными во время движения и соблюдать требования правил дорожного движения.


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