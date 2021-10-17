Газ временно отключат в ряде жилых домов в Алматы

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает zakon.kz.

С целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Бостандыкского района необходимо заменить участок газопровода. В этой связи с 18 по 19 октября будет произведено отключение подачи газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в мкр. "Нур Алатау" от пр. Аль-Фараби - ул. Токжайлау - Кажекеева - Подгорная; мкр. "Мирас", ул. Лисянского, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Как уточняется, ремонтно-аварийными бригадами принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.