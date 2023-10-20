В ряде ЖК и частных домов Алматы отключат газ

В Алматы с 22 по 24 октября из-за ремонта газопровода на территории ТРЦ АДК отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы филиала АО "КазТрансГаз Аймак", газа не будет в районе улиц Толе би – Розыбакиева – озеро Сайран – Жандосова, включая 2975 вводов частного сектора, 203 точки коллективного сектора и 21 коммунально-бытовое предприятие.

Для бесперебойной и безаварийной подачи газа на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм планируется замена аварийного газового колодца.

"Просим население перекрыть газовые краны и не открывать до завершения работ, которые будут производиться сотрудниками алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", – сообщили в компании.

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

Ранее стало известно, что получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн.