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В ряде ЖК и частных домов Алматы отключат газ

В ряде ЖК и частных домов Алматы отключат газ Фото: pxhere
В Алматы с 22 по 24 октября из-за ремонта газопровода на территории ТРЦ АДК отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы филиала АО "КазТрансГаз Аймак", газа не будет в районе улиц Толе би – Розыбакиева – озеро Сайран – Жандосова, включая  2975 вводов частного сектора, 203 точки коллективного сектора и 21 коммунально-бытовое предприятие.

Для бесперебойной и безаварийной подачи газа на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм планируется замена аварийного газового колодца.

"Просим население перекрыть газовые краны и не открывать до завершения работ, которые будут производиться сотрудниками алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", – сообщили в компании.

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. 

Ранее стало известно, что получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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