В ряде ЖК и частных домов Алматы отключат газ
Фото: pxhere
В Алматы с 22 по 24 октября из-за ремонта газопровода на территории ТРЦ АДК отключат подачу газа, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы филиала АО "КазТрансГаз Аймак", газа не будет в районе улиц Толе би – Розыбакиева – озеро Сайран – Жандосова, включая 2975 вводов частного сектора, 203 точки коллективного сектора и 21 коммунально-бытовое предприятие.
Для бесперебойной и безаварийной подачи газа на подземном газопроводе низкого давления Д-325 мм планируется замена аварийного газового колодца.
"Просим население перекрыть газовые краны и не открывать до завершения работ, которые будут производиться сотрудниками алматинского газового хозяйства УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", – сообщили в компании.
Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.
Ранее стало известно, что получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн.
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