"У нас же тоже есть чувства": Хабиб заступился за народ Дагестана

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заступился за дагестанский народ после инцидента с избиением молодого парня в московском метро, сообщает zakon.kz со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас три с половиной миллиона, если не четыре. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы, — заявил он.

Спортсмен добавил, что среди этой народности есть интеллигенция, ученые и врачи — люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили парня в московском метро. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.