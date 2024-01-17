Асхат Аймагамбетов заступился за учителей, уволившихся после посещения шоу трансвеститов

Бывший министр образования, а ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов встал на защиту кызылординских учителей, которые уволились после посещения шоу трансвеститов во время отдыха в Турции, сообщает Zakon.kz.

Во время зимних каникул учителя отправились на курорт в Турцию, где посетили ночной клуб для трансвеститов.

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Позднее видео из заведения, на котором засветились педагоги, появилось в соцсетях и вызвало возмущение у родителей и коллег.

Директор 250-й школы Кызылорды рассказала, что из-за шумихи ей пришлось собирать педсовет. После него педагоги и написали заявления по собственному желанию.

Как отмечено в новостном сюжете "КТК", в областном управлении образования уверяют: причиной расставания стали вовсе не кадры из клуба. Две учительницы якобы вовремя не вернулись из отпуска.

Сами педагоги комментировать скандал не стали.

Депутат Аймагамбетов напомнил, что у учителей есть своя личная жизнь и права. И стоит внимательно во всем разобраться.

"Педагоги – это такие же граждане, как все мы. И никто не может быть ограничен в своих правах. Поэтому мы должны здесь, понимаете, четко дифференцировать требования к педагогам. Конечно, высокие требования – это само собой. Но мы должны понимать, что они такие же граждане. И здесь необходимо конкретно разобраться в случае, посмотреть, в чем в данном случае их вина". Асхат Аймагамбетов