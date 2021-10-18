Огонь для зимних Олимпийских игр в Пекине зажгут без зрителей

Огонь для XXIV зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине зажгут без присутствия зрителей в связи с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Также будет сокращена эстафета олимпийского огня. Церемония пройдет 18 октября в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес в Греции. На церемонии зажжения огня будут присутствовать президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Традиция начинать эстафету олимпийского огня на родине Игр была заложена в 1936 году. В церемонии его зажжения обычно участвуют одиннадцать актрис, которые в образе древнегреческих жриц воссоздают античный ритуал на месте останков храма богини Геры. Факел в руках главной жрицы воспламеняется при помощи параболического зеркала, которое отражает солнечные лучи.

Первым факелоносцем станет греческий горнолыжник Яннис Иоаннис Антониу. Он начнет путь огня на афинский Акрополь, который на этот раз будет недолгим - в Греции эстафета продлится всего сутки, обычно она растягивается на неделю.

19 октября огонь будет передан китайской делегации на историческом стадионе "Панатинаикос", в этой церемонии примет участие лыжница Параскеви Ладопулу. Затем огонь будет доставлен специальным чартерным рейсом в Китай, где эстафета продолжится. Она завершится 4 февраля - в день открытия Олимпиады в Пекине.