Спорт

Джеки Чан пронес огонь зимних Олимпийских игр

Джеки Чан и Олимпийские игры-2026, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 07:50 Фото: X/ChinaDaily
На 18-м этапе эстафеты 23 декабря актер Джеки Чан пронес факел олимпийского огня по руинам Помпеи, сообщает Zakon.kz.

Актер уже третий раз принимает участие в эстафете. Он пронес факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.

Эстафета преодолеет в общей сложности почти 12 тыс. км. Ее финишной точкой станет миланский стадион "Сан-Сиро", где 6 февраля пройдет церемония открытия.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.

3 декабря организаторы зимних Олимпийских игр в Италии представили официальную одежду для церемоний награждения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
