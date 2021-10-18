Клаус Мангольд: Холдинг "Байтерек" - ключевой инструмент развития страны

Клаус Мангольд, независимый директор холдинга "Байтерек" рассказал о роли холдинга в восстановлении национальной экономики в постпандемический период и о том, насколько важно для казахстанских компаний соблюдать международные стандарты ESG и реализовывать цели устойчивого развития.

- Доктор Мангольд, как вы думаете, какую роль играет холдинг "Байтерек" в развитии национальной экономики в постпандемический период?

- Миссия холдинга - устойчивое развитие и достижение целей стратегии развития РК. Принимая во внимание расширение основных направлений деятельности Холдинга в рамках присоединения к нему холдинга "КазАгро", роль холдинга "Байтерек" стала более значимой, и мы, как члены Совета директоров, рады оказать содействие в эффективном управлении.

В условиях постпандемического периода роль холдинга как основного оператора по реализации государственных программ возрастает, в частности, в расширении инструментария финансовой поддержки субъектов предпринимательства в рамках стратегических направлений деятельности холдинга, таких как инфраструктура, промышленность, жилищный сектор, экспорт, сельское хозяйство.

- Стандарты ESG и устойчивое развитие - это международный тренд. Насколько важно для казахстанских компаний соблюдать эти стандарты?

- В настоящем времени приверженность ESG-критериям позволяет холдингу "Байтерек" снижать риски, связанные с экологией и изменением климата, а также другие вопросы, а демонстрация своей социальной ответственности положительно сказывается на лояльности его клиентов, что позволяет усилить рыночную позицию холдинга. Придерживаясь принципов ESG, холдинг "Байтерек" получает ряд преимуществ, среди которых: повышение привлекательности для потенциальных инвесторов, улучшение финансовых показателей, повышение производительности труда, укрепление деловой репутации, совершенствование процессов цифровизации.

В этом отношении холдинг "Байтерек" лидирует, так как он давно определил устойчивое развитие как важную часть своей стратегии развития.

Я считаю, что холдингу "Байтерек" следует предоставлять консультационную помощь своим стейкхолдерам для правильного понимания вышеназванных стандартов устойчивого развития, быть мобильными и открытыми для восприятия информации и новых идей для укрепления своих позиций на рынке экспорта.

- Что бы вы хотели пожелать холдингу "Байтерек"?

- Холдингу "Байтерек" желаю процветания и успешной реализации поставленных целей и задач в рамках государственных программ развития РК.

Также хочу пожелать Казахстану дальнейшего укрепления своих позиций в регионе, являясь надежным деловым партнером для западных компаний.

- Доктор Мангольд, спасибо за интервью.

- Спасибо за проявленный интерес.