Моуриньо выпил виски с Макгрегором и подарил ему футболку

18 октября 2021, 11:18
Фото: instagram/josemourinho

Португальский тренер Жозе Моуринью итальянской "Ромы" встретился с известным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, передает zakon.kz.

Португалец подарил Макгрегору футболку "Ромы" под номером 10 и попробовал виски, который выпускает компания ирландца.

Бывший чемпион UFC прилетел на несколько дней в Италию на крещение своего сына в Ватикане. Как говорит Моуринью, он не смог сказать бойцу нет, и вынужден был попробовать его алкогольный напиток.

Да, это он! Да, великий Конор Макгрегор сейчас находится в Риме. Было очень приятно встретиться с ним, поделиться некоторыми историями и предложить ему самую красивую футболку в городе - футболку "Ромы". Конору невозможно сказать нет, пришлось попробовать его виски. Легенда, - написал Моуринью в Instagram.

Куандык Шынасилов


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