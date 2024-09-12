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Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:38 Фото: Instagram/mcgregor_billionaire__
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон после долгого перерыва, сообщает Zakon.kz.

12 сентября на своей странице в Instagram боец опубликовал видео первого спарринга после травмы.

В июне Макгрегор должен был драться впервые после трехлетнего перерыва и встретиться с Майклом Чендлером на UFC 303, но за две недели до турнира ирландец снялся с поединка, сломав мизинец на ноге.

По мнению главы UFC Дэйна Уайта, Макгрегор достоин находиться в четверке лучших бойцов UFC.

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