Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон
Фото: Instagram/mcgregor_billionaire__
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон после долгого перерыва, сообщает Zakon.kz.
12 сентября на своей странице в Instagram боец опубликовал видео первого спарринга после травмы.
В июне Макгрегор должен был драться впервые после трехлетнего перерыва и встретиться с Майклом Чендлером на UFC 303, но за две недели до турнира ирландец снялся с поединка, сломав мизинец на ноге.
По мнению главы UFC Дэйна Уайта, Макгрегор достоин находиться в четверке лучших бойцов UFC.
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