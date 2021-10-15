В Актобе прошел республиканский литературный форум

14-15 октября в Актобе состоялся республиканский литературный форум "Әдебиет. Рух. Қоғам". Форум проводится в регионе третий год подряд.

В его работе приняли участие известные поэты и писатели – председатель Союза писателей Республики Казахстан Улыкбек Есдаулет, поэтесса Елена Абдихалыкова, поэт Бауыржан Жакып, член Союза писателей РК Мереке Кулкенов, композитор Курманали Калдыбек, представители министерства культуры и спорта и многие другие.

Я рад приветствовать вас на ставшем традиционным форуме "Әдебиет. Рух. Қоғам", организованном в рамках программы "Рухани жаңғыру" в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Помня слова, сказанные лидером движения "Алаш" Ахметом Байтурсыновым, что "никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу", главной целью форума определили популяризацию имен выдающихся личностей актюбинского региона, оставивших значимый след в казахской литературе, а также выявление новых талантов, - сказал аким области Ондасын Уразалин на открытии форума.

Глава региона кратко остановился на реализованных в последние годы в Актюбинской области проектах по пропаганде и популяризации казахской культуры и литературы. Так, в Актобе были открыты памятники полководцу и государственному деятелю эпохи Золотой Орды Ер Едиге, великому мыслителю Абаю Кунанбаеву, проведена реставрация сакральных объектов, в том числе мавзолеев Абат Байтак, Хан моласы, Досжана Хазрета, реконструирована одежда Золотого человека, найденного два года назад в могильнике Таскопа в Темирском районе, проведены научно-практические конференции с участием известных ученых и общественных деятелей, выпущен сборник лучших произведений известных поэтов и писателей – выходцев из Актюбинской области и т.д.

Добавим, в рамках двухдневного форума состоялся республиканский конкурс жыршы "Едіге деген ер екен", республиканский конкурс исполнителей бардовских песен имени Табылды Досымова и другие мероприятия.

Кроме того, сегодня были награждены победители республиканского литературного конкурса по 10 номинациям. Им были вручены стипендии имени выдающихся актюбинских поэтов и писателей, произведения которых вошли в классику казахской литературы: Толегена Айбергенова, Саги Жиенбаева, Отежана Нургалиева, Тобыка Жармагамбетова, Кажыгали Мухамбеткалиулы, Тахауи Ахтанова, Бакира Тажибаева, Умбетбая Уайдина, Куандыка Шангытбаева, Изтая Мамбетова.





В этот же день состоялась церемония открытия памятников композитору Шамши Калдаякову и поэту Толегену Айбергенову. В ней приняли участие Райхан Домбаева - сестра Шамши Калдаякова и Махаббат Айбергенова - дочь поэта Толегена Айбергенова.