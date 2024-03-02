Республиканский форум матерей прошел в Кызылорде

2 марта в Кызылорде прошел республиканский форум матерей "Анаға тағзым", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева, общественные деятели, делегации из регионов, многодетные матери Кызылординской области.

Аким области Нурлыбек Налибаев поприветствовал участников форума, организованного совместно с Национальной комиссией в целях консолидации общества вокруг традиционных ценностей, таких как почитание женщины и матери, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Аида Балаева отметила большой вклад женщин в развитие и процветание страны. Повышение их роли, расширение прав и возможностей в обществе остаются приоритетными направлениями государственной политики.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Реализация Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, которой определена казахстанская модель развития института семьи и гендерного равенства, продолжается. Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике показала свою эффективность. В соответствии с обозначенными главой государства приоритетами, ее деятельность сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей. Сформирована правовая и институциональная основа обеспечения гендерного равенства, действуют законодательные нормы по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

На особом контроле Национальной комиссии десятки важных вопросов. В их числе снижение безработицы среди женщин.

В этой связи в регионах открыто 20 центров по развитию женского предпринимательства. Совместно с ассоциацией TechnoWomen, компанией BTS Education на базе школы электронной коммерции 1400 казахстанских ремесленников обучили продажам в маркетплейсах.

В рамках совместного с Astana Hub проекта "IT Ayel" 2000 безработных женщин из 17 регионов получили знания по IT-специальностям и приступили к реализации своих проектов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По результатам комплексного исследования социального положения женщин в областях Абай, Жетысу, Ұлытау разработаны конкретные меры по привлечению сельских женщин к работе.

Совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запущен пилотный проект в гг. Астана и Шымкент по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Проводится трансформация 68 центров поддержки семей, действующих в регионах. В целях установления межведомственной взаимосвязи в исключении семьи из неблагополучной социальной среды, предотвращения насилия в отношении женщин разработан проект единой концепции для центров поддержки семьи.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Председатель Нацкомиссии заверила, что работа по всем направлениям будет продолжена.

Участники форума обсудили актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, повышения статуса семьи, формирования нравственно-семейных ценностей.

Также министр приняла участие в открытии "Өнер орталығы" в Кызылорде, ознакомилась с экспонатами выставки "Сыр өңірі өнер тұлғаларының экспозициялық картинасы".

Строительство объекта культуры было начато в сентябре 2022 года в Кызылорде. Здесь предусмотрены условия для проведения концертов симфонического, эстрадного искусства, мероприятий различного формата.