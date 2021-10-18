Кто получает самую большую зарплату в баскетболе

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом сезона НБА-2021/22 по версии Forbes, передает zakon.kz.

Общий доход четырехкратного чемпиона НБА в нынешнем сезоне составит 111,2 млн долларов. Данная цифра - это рекордная сумма заработка в истории НБА. 41,2 млн составит заработная плата игрока, еще около 70 млн Леброн получит от рекламы и других разных проектов. В прошлом сезоне Джеймс заработал 96,5 млн.

View this post on Instagram Публикация от LeBron James ???? (@lebron.king.james)

На второй строчке находится разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри (92,8 млн), третье место - форвард "Бруклина" Кевин Дюрент (87,9 млн).

Также Леброн Джеймс отметился высокими показателями в другой классификации. Эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации всех времен.

Лучшим баскетболистом, на взгляд Перкинса, является лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. На втором месте в списке Кендрика легендарный игрок "Чикаго Буллз" Майкл Джордан. Тройку лучших рейтинга Перкинса замкнул член Зала славы Карим Абдул-Джаббар.

В десятку также вошли легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон, трехкратный чемпион НБА Ларри Берд, знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил, выдающийся баскетболист Уилт Чемберлен, пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, знаменитый игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл.

Куандык Шынасилов