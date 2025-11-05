#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Спорт

Кто получает самую высокую зарплату в мировом регби

Регби Высокооплачиваемый Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 16:48 Фото. Instagram/antoinedupont9
28-летний француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получил контракт с зарплатой в 1,5 млн долларов за сезон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sabc Sport, Антуан Дюпон продлил договор со своим клубом "Тулузой" еще на шесть лет. Теперь по новому контракту полузащитник будет зарабатывать около 1,5 млн долларов за сезон.

"Продление контракта символизирует преданность, страсть и общие амбиции. Антуан Дюпон и "Тулуза" вместе пишут уникальную историю, передачу опыта и совершенства, нацеленную на будущее". Заявление РК "Тулуза"

Дюпон защищает честь "Тулузы" с 2017 года. За этот период он пять раз выиграл Топ-14 и два Кубка чемпионов.

"Надеть майку "Стад Тулузен" – это достижение детской мечты, настоящая мечта. Я так по вам всем скучаю. Надеюсь скоро вернуться в строй".Антуан Дюпон

Антуан был признан лучшим регбистом мира в 2021 году. Нынешней весной он получил разрыв передней крестообразной связки в матче против Ирландии в четвертом туре Кубка шести наций.

28-летний полузащитник является капитаном сборной Франции. Вместе со своей командой он выиграл золотые медали на Олимпийских играх-2024 в Париже, на соревнованиях по регби-7.

Тем временем считанные часы остались до начала матча Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и миланским "Интером".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мбаппе хочет получать самую высокую зарплату в "Реале"
10:24, 11 января 2024
Мбаппе хочет получать самую высокую зарплату в "Реале"
Евро-2024: кто из тренеров получает самую высокую зарплату
12:24, 12 июля 2024
Евро-2024: кто из тренеров получает самую высокую зарплату
У какого футболиста самая высокая зарплата в мире и сколько он получает
10:24, 17 октября 2025
У какого футболиста самая высокая зарплата в мире и сколько он получает
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: