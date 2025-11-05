Кто получает самую высокую зарплату в мировом регби

28-летний француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получил контракт с зарплатой в 1,5 млн долларов за сезон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sabc Sport, Антуан Дюпон продлил договор со своим клубом "Тулузой" еще на шесть лет. Теперь по новому контракту полузащитник будет зарабатывать около 1,5 млн долларов за сезон.

"Продление контракта символизирует преданность, страсть и общие амбиции. Антуан Дюпон и "Тулуза" вместе пишут уникальную историю, передачу опыта и совершенства, нацеленную на будущее". Заявление РК "Тулуза"

Дюпон защищает честь "Тулузы" с 2017 года. За этот период он пять раз выиграл Топ-14 и два Кубка чемпионов.

"Надеть майку "Стад Тулузен" – это достижение детской мечты, настоящая мечта. Я так по вам всем скучаю. Надеюсь скоро вернуться в строй". Антуан Дюпон

Антуан был признан лучшим регбистом мира в 2021 году. Нынешней весной он получил разрыв передней крестообразной связки в матче против Ирландии в четвертом туре Кубка шести наций.

28-летний полузащитник является капитаном сборной Франции. Вместе со своей командой он выиграл золотые медали на Олимпийских играх-2024 в Париже, на соревнованиях по регби-7.

