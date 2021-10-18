Водители каких автомобилей чаще всего нарушают ПДД в Казахстане

460 тыс. нарушений правил дорожного движения совершили владельцы иностранных авто в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проводим работу по выявлению нарушений со стороны водителей, управляющих иностранными транспортными средствами. И всего с начала года выявлено порядка 460 тыс. нарушений с участием таких авто. Есть вопросы и к транспортной дисциплине со стороны данной категории участников движения, – сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

Так, в Восточно-Казахстанской области на автомобиль Lexus было оформлено 25 предписаний на сумму 182 тыс. тенге.

В Костанайской области на авто марки ВАЗ было оформлено 51 предписание о необходимости уплаты штрафов на сумму 478 тыс. тенге. В этом же регионе автомобиль Toyota Estima с кыргызским учетом допустил 91 нарушение ПДД на сумму более 1 млн 100 тыс. тенге.

В Павлодарской области на автомобиль Hyundai с российским учетом зафиксировано 69 нарушений ПДД. Выписаны предписания о необходимости уплаты штрафов на сумму 751 тыс. тенге.

Кроме того, с августа органами внутренних дел совместно с органами доходов в семи приграничных регионах проводится проверка транспорта, ввозимого из России.

Всего проверено более 8 тыс. автомашин. Проверка регистрации автомобилей проводится органами внутренних дел и госдоходов совместно с Федеральной таможенной службой РФ. Выявлены факты ввоза автомобилей, имеющих судебные обременения. Например, в августе прошлого года выявлен факт ввоза российского автомобиля, имеющего порядка 100 действующих ограничений на регистрационные действия. Данный автомобиль не может быть поставлен на учет в Казахстане, пока с него не снимут данные обременения, – рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.

При этом такие риски могут быть как на старые, так и на новые авто. В сентябре в Казахстан ввезли автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска, и на него уже было наложено порядка 20 судебных обременений. Всего в Казахстане выявлено 250 таких проблемных авто.

Также в ходе проверок в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Семее чуть более чем за 10 дней этого месяца было выявлено 80 российских автомобилей с поддельными регистрационными документами и номерными знаками. То есть водитель управляет авто, думая, что оно числится в РФ, но на самом деле установлено, что данная автомашина никогда не числилась на территории России. По всем авто направлены официальные запросы в органы Российской Федерации. После поступления ответов по данным фактам будут проводиться предусмотренные законодательством процессуальные действия, – заключил Тусупов.