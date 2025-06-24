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События

В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
В Актобе стражи порядка выявили злостного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Теперь 27-летний водитель лишился авто и 3,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Известно, что водитель Toyota c иностранным учетом за два месяца 131 раз нарушил правила дорожного движения.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 3,5 миллиона тенге.

Автомобиль нарушителя был водворен на штрафстоянку.

Нарушения включали грубое несоблюдение ПДД:

  • превышение скорости,
  • неправильные маневры;
  • иные действия, создающие угрозу участникам дорожного движения.

Департамент полиции Актюбинской области настоятельно призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге и помнить, что безопасность – ответственность каждого.

Ранее мы сообщали, что 24 июня 2025 года в одном из дворов микрорайона Коктем в Алматы пожилая женщина попала под автомобиль и получила тяжелые травмы, которые привели к летальному исходу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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