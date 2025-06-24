В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила

В Актобе стражи порядка выявили злостного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Теперь 27-летний водитель лишился авто и 3,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Известно, что водитель Toyota c иностранным учетом за два месяца 131 раз нарушил правила дорожного движения.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 3,5 миллиона тенге.

Автомобиль нарушителя был водворен на штрафстоянку.

Нарушения включали грубое несоблюдение ПДД:

превышение скорости,

неправильные маневры;

иные действия, создающие угрозу участникам дорожного движения.

Департамент полиции Актюбинской области настоятельно призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге и помнить, что безопасность – ответственность каждого.

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