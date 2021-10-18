Сколько казахстанцев пожизненно лишены водительских прав

Порядка 2,7 тыс. человек пожизненно лишены водительских прав с начала 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Важной задачей органов внутренних дел является пресечение административных правонарушений. С начала года полицией пресечено свыше 6 млн административных правонарушений, из них более 5 млн - в сфере дорожного движения. В сравнении с прошлым годом выявлено больше нарушений на 40%, - сказал он на брифинге.

Замглавы КАП добавил, что с 2021 года автолюбители совершили 18 тыс. фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, более 5 тыс. фактов выезда на встречную полосу, 200 тыс. нарушений, допущенных пешеходами.

Такие факты имеют место, несмотря на ужесточение законодательства за совершения подобных правонарушений с 2020 года. Поэтому хотим напомнить водителям, что с начала 2020 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены лишение прав на семь лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрено пожизненное лишение водительских прав. Всего на сегодня лишено водительских прав порядка 2,7 тыс. водителей, - уточнил Тусупов.

По данным КАП МВД РК, наиболее часто водители превышают установленный скоростной режим - 37%, или 1 869 944 фактов от всех нарушений ПДД, нарушение требований знаков и разметки - 26%, или 1 350 558. К остальным видам распространенных нарушений относятся: нарушение правил эксплуатации транспортных средств - 5%, или 254 388 фактов, нарушение правил пользования внешними световыми приборами - 5%, или 248 479, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности - 5%, или 232 395, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств - 4%, или 215 334, нарушение правил движения пешеходами - 4%, или 200 003, нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги - 3%, или 133 512.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан