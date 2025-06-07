Жителя области Жетысу лишили водительских прав на всю жизнь
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В области Жетысу мужчину пожизненно лишили возможности иметь водительские права, а также отправили в тюрьму на полгода, сообщает Zakon.kz.
Такое наказание казахстанцу назначил суд за то, что он, будучи лишенным водительских прав на 10 лет, вновь сел за руль, да еще и в состоянии алкогольного опьянения.
По информации региональной прокуратуры, судебный процесс был показательным и состоялся с участием жителей Алакольского района.
25 мая 2025 года в Сатпаеве произошло страшное ДТП. Пьяный водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги. Инцидент произошел возле кафе на улице Абая.
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