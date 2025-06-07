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Происшествия

Жителя области Жетысу лишили водительских прав на всю жизнь

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 11:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В области Жетысу мужчину пожизненно лишили возможности иметь водительские права, а также отправили в тюрьму на полгода, сообщает Zakon.kz.

Такое наказание казахстанцу назначил суд за то, что он, будучи лишенным водительских прав на 10 лет, вновь сел за руль, да еще и в состоянии алкогольного опьянения.

По информации региональной прокуратуры, судебный процесс был показательным и состоялся с участием жителей Алакольского района.

25 мая 2025 года в Сатпаеве произошло страшное ДТП. Пьяный водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги. Инцидент произошел возле кафе на улице Абая.

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Андрей Дюсупов
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