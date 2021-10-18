Казахстанец убил соотечественника в Южной Корее

18 октября 2021, 17:56
Фото: pexels.com

Казахтанец совершил убийство в Южной Корее, сообщает zakon.kz.

По данным МИД РК, трагедия произошла 12 октября.

В Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом. В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе, - уточнили в ведомстве.

Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.

Оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально, - добавили в пресс-службе.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?