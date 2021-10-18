В Алматинской области продавец магазина во время ссоры убил покупателя

Полицейские Алматинской области по "горячим" следам задержали продавца магазина, подозреваемого в убийстве пьяного посетителя, сообщает zakon.kz.

По информации ДП области, 17 октября около 10 часов в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что у одного из магазинов села Турар Карасайского района обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа информацию подтвердила. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по "горячим" следам следователю, совместно с сотрудниками УКП, ОКП и УИП удалось выяснить личность погибшего, им оказался 54-летний житель поселка Турар. После чего был установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель пос. Жибек Жолы, который сначала отказывался, а затем после предъявления добытых доказательств признался в совершении убийства и выдал орудие преступления - нож. ДП области

По словам продавца, пришедший в магазин покупатель был пьян и спровоцировал конфликт.

В ходе ссоры продавец ножом ударил мужчину в грудь, отчего тот скончался. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК.