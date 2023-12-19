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Законодательство РК

Сельчанин во время ссоры зарезал супругу в Актюбинской области

Сельчанин во время ссоры зарезал супругу в Актюбинской области Фото: Zakon.kz
49-летний житель поселка Дмитриевка Мартукского района во время семейной ссоры ударил супругу ножом в грудь и убил женщину. Родные погибшей рассказали, что женщина часто подвергалась избиениям, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, работавший скотником в крестьянском хозяйстве поселка Дмитриевка в день трагедии вернулся домой с работы и после распития алкоголя поссорился с супругой. Известно, что официальный брак пары не был зарегистрирован, пишет Диапазон.

Во время конфликта мужчина ударил супругу несколько раз по лицу, после чего нанес удар ножом в грудь, от чего она скончалась на месте, сказано в материалах уголовного дела, которое рассмотрели в суде.

Подсудимого обвинили в убийстве, своей вины он не признал и рассказал, что погибшая часто употребляла спиртное и день трагедии ссора возникла из-за нехватки алкоголя. Причиной смерти, по версии подсудимого, стало ранение, которое женщина получила после падения: якобы он только ударил ее рукой и она упала, вероятно, на лезвие ножа, который выбил из рук погибшей ранее. Суду мужчина рассказал, что после травмы женщина ушла спать, а после вставала и выходила на улицу. Мертвой ее подсудимый, по его показаниям, нашел на полу позднее.

Родные погибшей уверяют, что женщина и ранее жаловалась на побои и часто ходила в синяках. Матери погибшая говорила, что супруг ей угрожал убийством.

"Подсудимый до этого уже был судим, не раз привлекался к административной ответственности. Суд посчитал необоснованными доводы обвиняемого в том, что у него не было умысла на убийство", – пишет издание.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии максимальной безопасности.

В начале декабря в Караганде вынесли приговор местному жителю за убийство жены во время бракоразводного процесса. Месяцем ранее стало известно, что сотрудника полиции задержали в Костанайской области по подозрению в убийстве жены. Жертва преступления также работала в правоохранительных органах.

В середине ноября на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты Жулдыз Сулейменова подняла проблему слабой защиты женщин и детей от насилия и потребовала ужесточить наказание, и назначить ответственный госорган по борьбе с насилием в быту.

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